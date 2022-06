Stiri pe aceeasi tema

- In Statele Unite intra astazi in vigoare legea de prevenire a muncii forțate a uigurilor, care le permite autoritaților vamale americane sa blocheze sau sa confiște bunuri care au legatura cu munca forțata in China, scrie The Guardian. Industria modei a atenționata sa renunțe la importurile de bumbac…

- Pe masura ce ostilitatea Chinei se intensifica, un oficial taiwanez de top avertizeaza ca racheta supersonica de croaziera Yun Feng poate atinge Beijingul. You Si Kun, presedintele Adunarii Legislative din Taiwan, sau Yuan, a tinut un discurs la Taiwan Overseas Network, unde a declarat ca racheta supersonica…

- Administratia de la Beijing a avertizat, joi, Statele Unite ca aplicarea unei legi prin care vor fi interzise importurile de produse fabricate in provincia chineza Xinjiang va afecta grav relatiile bilaterale si comertul mondial.

- China a inceput in ultimii ani campanii de incursiune in zona de aparare a Taiwanului pentru a-si arata nemultumirea si a mentine presiunea asupra aviatiei imbatranite a Taipeiului. China a efectuat luni a doua cea mai mare incursiune din acest an in zona de aparare aeriana a Taiwanului, odata cu intrarea,…

- Scopul companiei este de a creste productia la 4.000 de rachete Javelin pe an, de la 2.100 pe an in prezent, a spus Taiclet intr-un interviu pentru CBS News. Cresterea va dura pana la cativa ani, a spus el. Presedintele american Joe Biden a vizitat saptamana trecuta o unitate a Lockheed din Alabama…

- La doua luni dupa ce China parea dispusa sa ajute Rusia in razboiul sau impotriva Ucrainei, oficialii americani rasufla ușurași: Washingtonul nu a gasit dovezi ca Beijingul ar oferi sprijin militar sau economic regimului lui Putin, scrie Reuters . Mai mulți oficiali le-au declarat jurnaliștilor de…

- Parlamentul chinez a ratificat, miercuri, conventiile internationale care interzic munca fortata, in contextul in care China este acuzata ca recurge la aceasta forma de munca in regiunea majoritar musulmana Xinjiang (nord-vest), informeaza AFP. Ratificarea convențiilor Organizatiei Internationale a…

- Parlamentul chinez a ratificat miercuri conventiile internationale care interzic munca fortata, in contextul in care China este acuzata ca recurge la aceasta forma de munca in regiunea majoritar musulmana Xinjiang (nord-vest), informeaza AFP, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…