SUA interceptează o navă plină cu material pentru fabricarea bombelor O nava care transporta 40 de tone de ingrasamant, ale carui componente pot fi folosite la fabricarea de explozibili, a fost interceptata provenind din Iran pe un traseu utilizat de rebelii yemeniti houthi pentru a se aproviziona cu arme, a anuntat sambata Marina SUA, relateaza AFP. Aceasta a precizat ca a perchezitionat nava ‘fara pavilion’ – interceptata si in urma cu un an, avand la bord mii de arme – dupa ce a reperat-o marti in apele internationale din Golful Oman. “Fortele americane au descoperit 40 de tone de ingrasamant ureic, un produs chimic care poate fi folosit in scopuri agricole,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

