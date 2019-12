Stiri pe aceeasi tema

- Administratia americana intentioneaza sa isi sporeasca prezenta militara in Orientul Mijlociu si sa isi dubleze intaririle anuntate din mai in aceasta regiune pentru a raspunde amenintarii reprezentate de Iran, a dezvaluit miercuri Wall Street Journal, citat de AFP, potrivit Agerpres.Pentagonul…

- Informatii neconfirmate afirma ca ar putea fi vorba de o operatiune militara impotriva gruparii Stat Islamic din Siria.Alocutiunea prezidentiala va avea loc la ora locala 09:00 (13:00 GMT), a precizat purtatorul de cuvant intr-un scurt comunicat de presa, potrivit Agerpres"Tocmai…

- Presedintele american Donald Trump va face de la Casa Alba un anunt "foarte important" duminica dimineata, a anuntat sambata seara purtatorul sau de cuvant Hogan Gidley, fara a da alte detalii, scrie Agerpres dupa o relatare AFP. Informatii neconfirmate afirma ca ar putea fi vorba de o operatiune…

- Statele Unite nu intentioneaza, in prezent, sa impiedice companiile chineze sa se listeze la bursele americane, a declarat un oficial al Trezoreriei americane, citat de Bloomberg și preluat de news.ro”Administratia nu analizeaza, in acest moment, blocarea listarii actiunilor companiilor chineze…

- Donald Trump a aprobat, vineri, trimiterea de trupe americane pentru a consolida apararea antiaeriana saudita dupa atacurile asupra instalatiilor petroliere, pe care Washingtonul le imputa Iranului, relateaza Reuters.

- Președintele american Donald Trump a aprobat trimiterea trupelor suplimentare in scop defensiv, a declarat Esper la Pentagon. Rebelii huthi din Yemen au revendicat atacurile cu drone care au provocat incendii la centrele saudite de rafinare a petrolului din Abqaiq si Khurais, insa Statele Unite și…

- Presupusul spion de nivel inalt extras de Statele Unite din Rusia in 2017, de teama pentru viata sa, ar fi fostul oficial al Kremlinului Oleg Smolenkov, au scris marti mai multe medii ruse citate de EFE, potrivit Agerpres. Dupa cum au informat luni CNN si The New York Times, Agentia Centrala de Informatii…