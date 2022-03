Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, s-a angajat duminica sa sprijine Republica Moldova in gestionarea valului de refugiati care sosesc in aceasta tara ca urmare a invaziei Rusiei in Ucraina, relateaza EFE. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Petrolul Ploiesti a terminat la egalitate cu FC Buzau, 0-0, sambata seara, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a 18-a a Ligii a II-a de fotbal. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, si-a reiterat sambata, din Polonia, sprijinul pentru aceasta tara, principala cale de iesire pentru sutele de mii de refugiati de razboi care fug din Ucraina dupa invazia rusa, si a abordat cu guvernul de la Varsovia chestiunea cresterii securitatii poloneze,…

- Secretarul de stat al SUA Antony Blinken a declarat pentru BBC ca este convins ca Ucraina poate castiga razboiul cu Rusia, anunța news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Secretarul de Stat american Antony Blinken a transmis, dupa o intalnire a ministrilor de Externe G7 cu ministrul ucrainean Dmitro Kuleba, ca ajutorul pentru Ucraina va continua. ”Vom trage Rusia la raspundere pentru invazia sa premeditata, neprovocata si nejustificata”, afirma Blinken. Fii…

- Germania intentioneaza sa ofere NATO trupe, sisteme de aparare antiaeriana si nave de razboi pentru a-si consolida flancul estic dupa ce Rusia a invadat Ucraina, scrie vineri revista germana Der Spiegel fara a furniza surse, relateaza DPA, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Secretarul de Stat american, Antony Blinken, a anuntat, marti seara, ca a decis anularea intalnirii cu ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, din cauza actiunilor Rusiei impotriva Ucrainei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, marti, ca a hotarat impreuna cu omologul polonez, Andrzej Duda, organizarea, vineri, la Varsovia, a unui summit extraordinar al Formatului Bucuresti 9 (B9), in contextul situatiei de securitate din regiune, anunța Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi…