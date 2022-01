Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite ale Americii au raportat luni 1,35 de milioane de noi infectari cu coronavirus, potrivit unei centralizari Reuters, cel mai mare bilanț zilnic inregistrat de vreo țara in pandemie, in condițiile in care raspandirea variantei Omicron nu da semne de incetinire.

- Peste 2 milioane de cazuri de contagiere cu noul coronavirus s-au inregistrat la nivel global in ultimele 24 de ore, potrivit cifrelor provizorii prezentate joi de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), transmite agenția EFE, citata de Agerpres. Serviciile sanitare nationale au raportat la OMS 2,29…

- La aproape doi ani de la inceputul pandemiei, omenirea se confrunta cu un record absolut de noi infectari cu SARS-COV2 generate de tulpina Omicron. In lume, in ultimele 24 de ore, au fost inregistrate aproape 2,4 milioane de cazuri de COVID-19.

- Suedia a raportat marți 11.507 de infecții, fața de 11.376 de noi infecții, in decembrie 2020, potrivit Reuters.Noul val pandemic, cauzat in parte de varianta Omicron, a ajuns mai tarziu in Suedia decat in țarile nordice invecinate, dar in ultimele saptamani a fost vizibila o creștere vertiginoasa atat…

- Bilanțul global de coronavirus ajunge duminica la pragul de 250 de milioane de cazuri. Unele țari din Europa de Est inca se confrunta cu focare record. Cazurile mondiale cauzate de COVID-19 ajung duminica la pragul de 250 de milioane de cazuri, pe masura ce valul provocat de varianta Delta…