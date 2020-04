Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au devenit prima tara de pe glob care a depasit pragul de 2.000 de decese cauzate de noul coronavirus intr-o singura zi, cu 2.108 de decese in 24 de ore, conform datelor furnizate de Universitatea Johns Hopkins, vineri, la ora locala 20:30, informeaza sambata AFP. Numarul total al deceselor…

- Statele Unite au inregistrat pentru a doua zi consecutiv aproape 2.000 de morti legate de noul coronavirus, potrivit bilantului prezentat miercuri la ora locala 20.30 de Universitatea Johns Hopkins, noteaza AFP. Este inca o data cel mai grav bilant cotidian la nivel mondial de la declansarea pandemiei.

- Bilantul pandemiei de coronavirus a ajuns la 45.371 de morti pe plan global, unde s-au inregistrat pana in prezent peste 900.000 de cazuri de infectare, cele mai multe in Statele Unite, scrie Mediafax.Bilantul pandemic este in prezent de 45.371 de morti pe plan mondial, unde s-au inregistrat…

- Coronavirusul a ucis un numar record de 865 de persoane in Statele Unite ale Americii in 24 de ore, potrivit bilantului anuntat de autoritati.Aceasta crestere spectaculoasa a ridicat la 3.873 de decese bilantul total de la debutul pandemiei.Statele Unite sunt de departe tara cu cel mai mare numar de…

- Ministerul Sanatatii a mai precizat ca a inregistrat 8.189 de noi cazuri pozitive, totalul fiind de 72.248. Spania este tara care a inregistrat al doilea cel mai mare numar de decese si a patra ca numar de cazuri confirmate.

- Bilantul epidemic a ajuns la peste 600 de morti in Statele Unite, unde se inregistreaza peste 50.000 de cazuri de infectare cu noul coronavirus.Cel putin 606 persoane au murit in Statele Unite din cauza epidemiei de coronavirus si se inregistreaza 50.206 de infectare, conform bilantului anuntat…

- Serviciile de sanatate din Italia au inregistrat 4.207 noi cazuri in ultimele 24 de ore, o cifra care nu a mai fost atinsa pana acum. Regiunea Milano, Lombardia, plateste pretul cel mai mare, pentru ca aici s-au inregistrat doua treimi dintre decese. Cresterea numarului de cazuri vizeaza si alte regiuni,…

- Italia a devenit duminica tara cea mai afectata de epidemia de coronavirus dupa China, potrivit unei noi numaratori efectuate de AFP plecand de la cifre oficiale, anunța AGERPRES.Italia a inregistrat de la inceputul epidemiei 7.375 de cazuri de Covid-19, dintre care 366 de decese. China se…