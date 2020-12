Stiri pe aceeasi tema

- SUA au inregistrat joi 2.907 decese si 210.962 de contagieri cu COVID-19, doua noi recorduri de la inceperea pandemiei, potrivit unui bilant independent al Universitatii Johns Hopkins, relateaza EFE. Desi recordul anterior de cazuri era destul de recent, un numar atat de mare de morti nu s-a…

- Statele Unite au raportat marti peste 2.500 de morti din cauza coronavirusului, in doar 24 de ore, un record de la sfarsitul lui aprilie, potrivit datelor raportate de universitatea americana Johns Hopkins.

- Numarul total al deceselor de la debutul epidemiei a ajuns la 40.987. "Varful epidemiei este in fata noastra, al doilea val inca inainteaza", a atentionat Salomon, remarcand totusi 'o avansare mai lenta' a epidemiei 'peste tot unde au fost aplicate masuri de franare precoce, in special restrictii…

- Instituția Prefectului informeaza ca, potrivit datelor centralizate de Direcția de Sanatate Publica, situația epidemiologica privind COVID-19 in județul Brașov se prezinta astfel: ► In cele 7 centre locale din județul Brașov de testare COVID-19 s-au prelucrat 82.862 teste, dintre care 871 teste in data…

- Un nou record de infectari zilnice cu coronavirus a fost raportat in Statele Unite ale Americii – 88.521 de persoane au fost confirmate, acesta fiind cel mai mare numar de contaminari de la inceputul pandemiei, relateaza CNN. Cel mai ridicat numar de infectari de la inceputul pandemiei vine cu 4 zile…

- Germania a inregistrat 18.681 de contaminari cu noul tip de coronavirus in ultimele 24 de ore, a anuntat vineri Institutul Robert Koch, aceasta fiind cea mai mare crestere a numarului de infectari zilnice de la inceputul pandemiei, informeaza dpa.Citește și: Alexandru Rafila, dupa explozia…

- Bilantul pandemiei noului coronavirus a crescut la 1,07 milioane de morti si 37,5 milioane de infectari, relateaza AFP, care prezinta noi bilanturi, fapte marcante si ultimele evolutii ale pandemiei covid-19 in lume.”AL DOILEA VAL PUTERNIC” IN FRANTA Franta se afla ”intr-un al doilea…