Stiri pe aceeasi tema

- Violența „excesiva” sau o atitudine în concordanța cu pregatirea sa? Procesul polițistului acuzat de asasinarea lui George Floyd a început luni cu prezentarea a doua versiuni ireconciliabile ale acestei drame care a zguduit profund America, scrie AFP.Derek Chauvin și-a…

- Procesul deschis la tribunalul din Minneapolis impotriva lui Derek Chauvin, politistul din dosarul mortii afro-americanului George Floyd, intra luni intr-o noua etapa, cea a pledoariilor principale, transmit Reuters si AFP.

- Procesul deschis la tribunalul din Minneapolis impotriva lui Derek Chauvin, politistul din dosarul mortii afro-americanului George Floyd, intra luni intr-o noua etapa, cea a pledoariilor principale, transmit Reuters si AFP.

- Selecția juriului în procesul pentru uciderea afro-americanului George Floyd s-a încheiat marți la Minneapolis, deschizând calea unei dezbateri de fond în acest caz istoric, potrivit AFP."Avem cincisprezece jurați, paisprezece vor ramâne", a spus judecatorul…

- Orașul Minneapolis va plati 27 de milioane de dolari familiei lui George Floyd, in cadrul unui acord intre parțile implicate in procesul civil, relateaza Reuters, citata de HotNews . Afro-americanul, in varsta de 46 de ani, a murit asfixiat in mai 2020, dupa ce polițistul Derek Chauvin a stat cu genunchiul…

- Procesul politistului alb acuzat de uciderea afro-americanului George Floyd a debutat marti cu selectia juratilor, la noua luni dupa drama care a deschis o ampla dezbatere despre rasism in SUA, transmit Reuters si AFP, potrivit AGERPRES. Tribunalul din Minneapolis (nordul SUA) a initiat aceasta…

- La 25 mai anul trecut, la Minneapolis, murea, sufocat sub genunchiul unui polițist alb, afro-americanul George Floyd. Imaginea video a acestei scene filmate de martori oculari a facut imediat inconjurul planetei și a declanșat cele mai violente proteste din ultimele decenii in Statele Unite. Luni, 8…

- Mii de persoane au defilat duminica, 7 martie, la Minneapolis, in nordul Statelor Unite, pentru a cere „dreptate”, cu o zi inainte de procesul politistului care l-a ucis pe afro-americanul George Floyd, noteaza agenția France Presse, citata de Agerpres . De teama unor posibile incidente, cladirea in…