Stiri pe aceeasi tema

- Eșecurile militare din Ucraina l-ar putea determina pe președintele rus Vladimir Putin sa recurga la o arma nucleara tactica sau de mica putere in aceasta țara, a declarat joi șeful CIA, William Burns. „Avand in vedere ca președintele Putin și conducerea rusa s-ar putea scufunda in disperare, avand…

- Riscul unei lovituri de stat organizata de FSB, serviciul secret al Rusiei, impotriva lui Vladimir Putin crește cu fiecare saptamana de razboi in Ucraina, potrivit unei surse de rang inalt (whistleblower) din serviciile de informații ruse, scrie The Guardian.

- Donald Trump a facut speculații afirmand ca invazia Rusiei in Ucraina ar putea duce la un al treilea razboi mondial, el criticandu-l totodata pe Joe Biden pentru felul in care riposteaza in fața agresiunii lui Vladimir Putin, potrivit The Independent, citat de Rador. Fii la curent cu cele…

- Hackerii din grupul Anonymous au declarat sambata „razboi cibernetic” Rusiei si presedintelui Vladimir Putin dupa invazia rusa in Ucraina si au cerut Moscovei sa-si retraga trupele din aceasta tara, in caz contrar vor fi executate atacuri cibernetice asupra principalelor website-uri ale guvernului rus,…

- Vladimir Putin avertizeaza ca sanctiunile Occidentului impotriva Rusiei seamana cu o declaratie de razboi la adresa țarii sale. Vladimir Putin a declarat sambatata, la televiziunea de stat rusa, ca Ucraina ar trebui sa fie „demilitarizata” și sa aiba un statut neutru, iar „operațiunea speciala” de invadare…

- In timp ce razboiul dintre Ucraina și Rusia ia proporții, statele lumii continua sa adopte sancțiuni impotriva regimului Vladimir Putin pentru a-l determina sa inceteze agresiunea. Ramai pe PRESSALERT.ro pentru a urmari principalele evenimente. UPDATE 2 Presedintele american Joe Biden a declarat sambata…

- Hackerii din grupul Anonymous a declarat sambata, 26 februarie, 39; 39;razboi cibernetic 39; 39; Rusiei si presedintelui Vladimir Putin dupa invazia rusa in Ucraina si au cerut Moscovei sa si retraga trupele din aceasta tara, in caz contrar vor fi executate atacuri cibernetice asupra principalelor website…

- Franta "condamna ferm decizia Rusiei de a declansa un razboi impotriva Ucrainei", a declarat joi presedintele francez Emmanuel Macron, relateaza AFP, scrie AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…