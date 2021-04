Stiri pe aceeasi tema

- Presedintia Statelor Unite a exprimat ingrijorare, miercuri seara, in legatura cu informatiile privind deteriorarea starii de sanatate a disidentului rus Aleksei Navalnii, aflat in detentie, informeaza agentia Reuters potrivit news.ro. "Suntem ingrijorati de informatiile privind deteriorarea…

- Statele Unite sint ingrijorate de situația din Myanmar și amenința cu consecințe pe cei care au arestat lideri civili in țara, a declarat purtatorul de cuvint al Casei Albe, Jen Psaki. "Statele Unite sint ingrijorate de mesaje despre faptul ca militarii birmani au luat masuri pentru a submina transferul…

- Statele Unite au cerut eliberarea de catre armata din Myanmar a mai multor lideri politici arestati, inclusiv a sefei de facto a guvernului, Aung San Suu Kyi, si au amenintat ca vor reactiona in cazul unui raspuns negativ, informeaza AFP. 'Statele Unite se opun oricarei incercari de modificare a…

- Ancheta OMS in China cu privire la originile pandemiei de coronavirus trebuie sa fie ''profunda si clara'', a declarat miercuri purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Jen Psaki, relateaza AFP. ''Este imperativ sa ajungem la baza lucrurilor in aparitia pandemiei in China'',…

- Noul președinte american Joe Biden a avut o discuție cu omologul sau rus Vladimir Putin pentru prima data de la intrarea sa în Casa Alba pentru a vorbi despre mai multe probleme aflate în centrul tensiunilor dintre cele doua țari rivale, relateaza AFP.”L-a sunat pe președintele…

- Statele Unite se afla intr-o concurenta serioasa cu China, iar presedintele Joe Biden doreste sa abordeze relatiile cu Beijingul ”cu rabdare”, a declarat, luni, purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Jen Psaki, citata de Reuters. ”Incepem cu o abordare de rabdare in ceea ce priveste relatia noastra…

- Presedintele Joe Biden intentioneaza sa reinnoiasca luni restrictiile de calatorie in SUA pentru persoanele care nu au cetatenie americana si care s-au deplasat recent in Marea Britanie, Uniunea Europeana si Brazilia, potrivit Agerpres . Afla care sunt noile restricții de calatorie in SUA: Presedintele…

- Noul presedinte american, Joe Biden, doreste prelungirea cu cinci ani a tratatului de limitare a armelor nucleare strategice New START încheiat între SUA si Rusia, care expira la începutul lui februarie, a anuntat joi purtatoarea de cuvânt a Casei Albe, Jen Psaki, citata de AFP.…