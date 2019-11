Stiri pe aceeasi tema

- SUA au informat oficial ONU privind iesirea lor din Acordul de la Paris privind combaterea schimbarii climatice, decisa in 2017 de Donald Trump, a anuntat seful diplomatiei americane Mike Pompeo, relateaza AFP, potrivit AGERPRES.Citește și: Dezvaluire: Trei publicații cunoscute au pus la bataie…

- SUA au informat oficial ONU privind iesirea lor din Acordul de la Paris privind combaterea schimbarii climatice, decisa in 2017 de Donald Trump, a anuntat seful diplomatiei americane Mike Pompeo, relateaza AFP. Aceasta etapa-cheie, care nu putea interveni mai devreme din cauza unei clauze…

- Președintele american Donald Trump a confirmat miercuri retragerea Statelor Unite din cadrul Acordului de la Paris privind schimbarile climatice, posibila la inceputul lunii noiembrie, ca urmare a deciziei anunțate inca din 2017, relateaza site-ul postului BBC, potrivit Mediafax.Liderul de…

- Decizia lui Donald Trump de a retrage militari americani stationati in Siria, in apropierea frontierei turce, priveste doar ”50 pana la 100 de membri” din cadrul Fortelor speciale, care vor fi ”redesfasurati catre alte baze” in Siria, potrivit unui oficial american, iar Pentagonul se opune unei operatiuni…

- "SUA au ajuns la concluzia ca regimul Bashar al-Assad a utilizat clorul ca arma chimica" si acest atac "nu va ramane fara raspuns", a declarat Mike Pompeo presei. El a refuzat ca spuna mai mult despre acest subiect. Washingtonul a anuntat deja la sfarsitul lui mai ca exista "indicii" potrivit…

- Declarațiile lui Donald Trump în materie de politica externa seamana cu un desen la care trebuie sa unești punctele, realizat de un artist abstract - unele puncte pot ieși în evidența și între unele dintre ele se pot discerne și linii, dar a încerca sa gasești un întreg…

- Presedintele iranian, Hassan Rohani, a justificat, luni, la Ankara, atacurile impotriva Arabiei Saudite revendicate de rebelii din Yemen, sustinand ca acestia "nu fac decat sa se apere" de bombardamentele saudite. "Yemenul este tinta unor bombardamente zilnice (...). Poporul Yemenului a fost…

- Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko i-a spus consilierului pe probleme de securitate nationala al SUA, John Bolton, in timpul intrevederii avute vineri la Minsk, ca doreste resetarea relatiilor cu Washingtonul, informeaza agentiile de presa Reuters si AFP.Bolton este cel mai important…