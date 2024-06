Stiri pe aceeasi tema

- Rezerva Federala a lasat miercuri neschimbata rata cheie a dobanzii si a semnalat ca se asteapta la o singura reducere a acesteia inainte de sfarsitul anului, pe fondul inflatiei persistente peste nivelul tintit de institutie, transmite CNBC, potrivit news.ro

- Doi oficiali-cheie ai Bancii Centrale Europene (BCE) au explicat ca rata dobanzii de politica monetara ar putea fi redusa saptamana viitoare, indicand ca este practic o afacere incheiata, transmite CNBC, citata de News.ro.

- Intr-un discurs de luni, Olli Rehn, membru al consiliului de conducere al BCE si seful bancii centrale a Finlandei, a subliniat ca inflatia din zona euro incetineste ”intr-un mod sustinut”. Inflatia din zona euro s-a mentinut constanta la 2,4% in aprilie, marcand a saptea luna consecutiv cand aceasta…

- Perspectiva ca Banca Centrala Europeana (BCE) sa se indeparteze de Rezerva Federala in privinta reducerii dobanzii de referinta va fi probabil ”deosebit de negativa” pentru zona euro, potrivit unui economist citat de CNBC.

- Fed menține nivelul dobanzilor in SUA. Rezerva Federala ( Fed ), instituția bancara centrala din Statele Unite, a anunțat menținerea nivelului dobanzii de referinta, in contextul in care ”inflația ramane ridicata”, iar perspectivele economice sunt ”incerte”, reafirmand ca politica monetara va fi relaxata…

- Inflatia in SUA a fost una peste asteptari in luna martie, ceea ce ar putea inlatura complet perspectiva unei prime reduceri de dobanda din partea Rezervei Federale (Fed) la reuniunea din luna iunie.

- O inflație mai mare decat se anticipa a cauzat un recul al piețelor bursiere și cripto saptamana trecuta, investitorii intrebandu-se daca inflația nu este inca prea mare pentru ca Rezerva Federala sa inceapa sa relaxeze condițiile financiare, declara Simon Peters, analistul platformei de investiții…

- Rezerva Federala va fi fortata sa mentina ratele dobanzilor la un nivel ridicat pentru mai mult timp decat anticipeaza pietele si bancherii centrali, potrivit economistilor din mediul academic chestionati de Financial Times. Mai mult de doua treimi dintre economistii intervievati in sondajul FT-Chicago…