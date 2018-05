Stiri pe aceeasi tema

- Preturile petrolului au atins joi noi niveluri record, in conditiile in cae traderii se pregatesc pentru reintroducerea de catre Statele Unite a sanctiunilor impotriva Iranului, care este unul dintre cei mai mari exportatori de petrol din cadrul OPEC, pe o piata in care oferta este deja limitata,…

- Presedintele american Donald Trump nu este apt pentru functia pe care o ocupa, a declarat miercuri presedintele parlamentului iranian, Ali Larijani, dupa decizia liderului de la Casa Alba de a retrage Statele Unite din acordul nuclear incheiat in iulie 2015 si de a reintroduce sanctiuni dure impotriva…

- Pretul petrolului a atins luni cel mai ridicat nivel de la finele lui 2014, stimulat de agravarea crizei economice din Venezuela precum si de apropierea termenului limita la care SUA vor decide daca reimpune sanctiuni Iranului, transmite Reuters, informeaza AGERPRES . La bursa de la New York, cotatiile…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat marti ca Israelul nu doreste razboi cu Iranul, la o zi dupa ce a dezvaluit dovezi despre eforturi secrete ale Teheranului in pofida unui acord international care vizeaza diminuarea programului nuclear iranian, relateaza Reuters."Nimeni nu doreste…

- Liderii Germaniei si Frantei ii vor cere presedintelui american Donald Trump sa nu renunte la tratatul nuclear cu Iranul, intrucat o astfel de decizie ar putea crea probleme majore, a indicat luni in Canada ministrul german de externe Heiko Maas, transmite Reuters. Donald Trump a dat termen pana…

- Jean-Yves Le Drian, ministrul francez de Externe, a declarat ca ambitiile Teheranului privind dezvoltarea arsenalului balistic iranian sunt foarte ingrijoratoare, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.