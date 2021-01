Departamentul de Stat al SUA a cerut sambata Chinei sa nu mai exercite presiuni asupra Taiwanului, dupa ce ministerul apararii de la Taipei a anuntat ca mai multe aeronave chineze au patruns in cursul aceleiasi zile in partea sud-vestica a zonei sale de identificare a apararii aeriene, informeaza Reuters. 'Indemnam Beijingul sa inceteze presiunea sa militara, diplomatica si economica asupra Taiwanului si sa se angajeze, in schimb, intr-un dialog semnificativ cu reprezentantii alesi in mod democratic din Taiwan', a declarat purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat, Ned Price. Opt…