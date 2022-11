Stiri pe aceeasi tema

- Administratia americana a presedintelui democrat Joe Biden cere in privat Ucrainei sa se arate in mod public deschisa la negocierile cu Rusia si sa renunte la refuzul sau de a dialoga cu aceasta tara pana cand presedintele rus Vladimir Putin nu pleaca de la putere.

- Președintele american Joe Biden a transmis joi ca retorica lui Vladimir Putin privind posibila utilizare a armelor nucleare in Ucraina este „periculoasa”, aratandu-se sceptic fața de comentariile sale potrivit carora nu are intenția sa le foloseasca, transmite Reuters. „Daca nu are nicio intenție, de…

- Refugiatii care au fugit in urma invadarii Ucrainei de catre Rusia ar trebui sa ramana in strainatate in aceasta iarna, din cauza intreruperilor de curent create de bombardarea de catre Moscova a infrastructurii energetice critice, a declarat viceprim-ministrul Irina Veresciuk, citata de Reuters. Intr-un…

- Președintele rus, Vladimir Putin, a anunțat, miercuri, decretarea legii marțiale in cele 4 regiuni ale Ucrainei pe care Rusia pretinde ca le-a anexat – Donețk, Lugansk, Herson și Zaporojie, relateaza Reuters. “Decretul va fi trimis imediat Consiliului Federației pentru aprobare. Duma de Stat a fost…

- Kazahstanul, stat vecin si aliat al Rusiei, nu va recunoaște posibila anexare a regiunilor estice ale Ucrainei de catre Rusia prin referendumurile organizate acolo, a anunțat, luni, Ministerul de Externe al țarii din Asia Centrala, scrie Reuters. „In ceea ce privește organizarea de referendumuri … Kazahstanul…