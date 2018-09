Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat inarmat a impuscat joi mai multe persoane in centrul orasului Cincinnati, inclusiv in zona unei banci a anuntat mass-media locala, care a precizat ca patru persoane au decedat, printre care si atacatorul, iar alte cateva au fost ranite.

- Mai multe persoane au fost ranite joi de gloante in urma unui incident armat produs intr-o banca din Cincinnati, in statul american Ohio, au anuntat media locale, citate de France Presse, potrivit Agerpres. Politia din Cincinnati a indicat intr-o postare pe Twitter ca ancheteaza un schimv de…

- Mike Williams, seriful din Jacksonville, a confirmat duminica seara ca doua persoane au fost impuscate mortal iar alte noua au fost ranite. Atacatorul s-a sinucis. Alte doua persoane au fost ranite in haosul creat cand lumea incerca sa fuga de la fata locului. Oficialii nu au facut publice numele celor…

- Un milion de persoane au fost instalate in adaposturi temporare si 15 persoane sunt in continuare date disparute, in urma musonului deosebit de violent, care a afectat aceasta regiune tropicala foarte apreciata de turisti in sezonul uscat. Situatia s-a ameliorat net saptamana trecuta cu o…

- Un suspect a fost arestat in urma incidentului armat in care cel putin patru persoane au fost ucise la Fredericton, capitala provinciei New Brunswick din estul Canadei, a anuntat politia locala. Printre cele patru victime se afla si doi politisti, a precizat sursa citata. Zona unde a avut loc incidentul…

- Cinci persoane au murit si alte 40 au fost ranite duminica la Chicago, in mai multe incidente cu arme de foc, o serie de violente de strada calificate drept 'total inacceptabile' de catre politie, transmite France Presse. Printre raniti se afla si un copil in varsta de 11 ani, informeaza…

- Seful politiei, Michael Harrison, a declarat in fata reporterilor ca cei doi suspecti ar fi avut o pusca si un pistol. Ei au tras la intamplare in multime si au lovit zece persoane. Politia a gasit trei victime, doi barbati si o femeie, care au murit pe loc. Alte sapte persoane ranite, cinci barbati…

- Mai multe persoane au fost impuscate la Annapolis SUA , in cladirea care adaposteste redactia publicatiei Capital Gazette, scrie Digi 24.Potrivit autoritatilor, cel putin 5 persoane au fost ucise in acest atac armat iar alte 20 de persoane au fost ranite.Politistii au anuntat ca au in custodie un suspect.…