SUA inchid doua consulate de pe teritoriul Rusiei, invocand probleme de siguranta si securitate SUA vor inchide activitatea celor doua consulate de pe teritoriul Rusiei, de la Vladivostok si Ekaterinburg, a anuntat Departamentul de Stat invocand probleme de siguranta si securitate la facilitatile in care operatiunile au fost restranse prin COVID-19.



Secretarul de stat Mike Pompeo, dupa consultari cu ambasadorul John Sullivan, a decis inchiderea consulatului de la Vladivostok, din Extremul Orient rus, si suspendarea operatiunilor la consulatul de la Ekaterinburg, a comunicat un reprezentant al Departamentului de Stat, intr-un email trimis Reuters sambata.



Decizia,

Sursa articol si foto: business24.ro

