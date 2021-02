Stiri pe aceeasi tema

- Senatul SUA a inceput marti al doilea proces de impeachment al fostului presedinte Donald Trump sub acuzatia ca a incitat la violentele soldate cu morti de la Capitoliu de pe 6 ianuarie, relateaza Reuters si AFP. Procesul istoric al fostului presedinte republican a inceput intr-o ambianta…

- In Senatul Statelor Unite incepe astazi procesul istoric in vederea destituirii fostului presedinte Donald Trump pentru instigare la revolta, dupa ce sustinatorii sai au atacat Capitoliul, in ianuarie. Democratii, care coordoneaza procedurile de acuzare, au calificat probele ca fiind covarsitoare,…

- Senatul american ar urma sa inceapa, marți, procesul impotriva fostului președinte Donald Trump, acuzat de incitare la asaltul asupra Capitoliului din 6 ianuarie. Democrații invoca “cea mai grava violare a Constitutiei comisa vreodata de un presedinte”. 5 oameni au murit in violențele de la Capitoliu,…

- Congresmenii desemnati procurori in noul proces de "impeachment" impotriva lui Donald Trump au sustinut ca acesta a procedat la "cea mai grava violare a Constitutiei comisa vreodata de un presedinte american" prin "incitarea" partizanilor sai sa atace...

- Democratii au publicat memorandumul de acuzare al fostului presedinte american, ale carui actiuni, incepand de la acuzatiile de frauda electorala si pana la chemarea la mitingul de la Washington, incitarea insurectiei si apoi neindeplinirea functiei prezidentiale in cursul asaltului asupra Capitoliului,…

- Camera Reprezentantilor trimite actul inculparii (impeachment) fostului presedinte Donald Trump cu privire la ”incitare la insurectie” in Senat luni, cand incepe un proces care ii poate interzice miliardarului sa mai candideze la presedintie, a anuntat vineri liderul majoritatii democrate in Camera…

- Liderul senatorilor republicani Mitch McConnell a propus ca Senatul sa acorde echipei de avocați a fostului președinte Donald Trump doua saptamâni pentru a se pregati pentru procesul din Senat, dorind ca acesta sa fie amânat pâna la mijlocul lunii februarie, anunța CNN.Propunerea…