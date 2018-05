Stiri pe aceeasi tema

- Fortele Aeriene din Statele Unite au acordat companiei Lockheed Martin un contract in valoare de 928 de milioane de dolari pentru dezvoltarea unei rachete de croaziera hipersonice, in contextul rivalitatii cu Rusia si China, care au anuntat proiecte...

- Fortele Aeriene din Statele Unite au acordat companiei Lockheed Martin un contract in valoare de 928 de milioane de dolari pentru dezvoltarea unei rachete de croaziera hipersonice, in contextul rivalitatii cu Rusia si China, care au anuntat proiecte similare.

- Apararea antiaeriana siriana a doborat rachete ce au vizat baza aeriana Shayrat din provincia Homs luni noaptea tarziu, a informat televiziunea de stat siriana, citata de agentia Reuters. Pentagonul a declarat ca "nu exista o activitate militara americana in acea zona la acest moment".