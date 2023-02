Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a comis crime impotriva umanitatii in cursul invaziei sale in Ucraina. Este concluzia administrației de la Washington și a fost pronunțata de catre vicepreședintele Kamala Harris la Conferința pentru Securitate de la Munchen.

- Statele Unite incep sa observe tendinte "ingrijoratoare" in ceea ce priveste sprijinul Chinei pentru armata Rusiei, au declarat pentru CNN oficiali americani familiarizati cu aceste informatii. De altfel, vicepresedinta Kamala Harris a vorbit deschis despre asta, sambata, la Conferinta de Securitate…

- Beijingul este pregatit sa prezinte o propunere sa de pace pentru Ucraina, a anuntat sambata, la Conferinta de Securitate de la Munchen, Wang Yi, principalul consilier in materie de politica externa al presedintelui Xi Jinping, relateaza CNN, remarcand ca, fapt rar, diplomatul s-a referit la conflictul…

- Ministrul de externe ucrainean Dmitro Kuleba a exclus categoric sambata, 18 februarie, orice eventuala cedare de teritoriu de catre tara sa in schimbul pacii, dupa ce Beijingul a anunțat ca va inainta o propunere de pace, scrie Agerpres preluand agenția germana de știri DPA. „Un rol jucat de China in…

- Ministrul de externe din Ucraina Dmitro Kuleba a exclus categoric sambata orice eventuala cedare de teritoriu de catre tara in schimbul pacii, in urma anuntarii unei propuneri de pace a Beijingului, transmite DPA. ”Un rol jucat de China in cautarea pacii este in interesul Ucrainei, dar integritatea…

- ''Un rol jucat de China in cautarea pacii este in interesul Ucrainei, dar integritatea teritoriala a tarii noastre nu este negociabila'', a spus Kuleba in fata jurnalistilor prezenti la Conferinta de securitate de la Munchen.''Nicio concesie si niciun compromis nu sunt posibile cu privire la integritatea…

- Ministrul de externe al Chinei, Wang Yi, i-a spus omologului sau italian, Antonio Tajani, ca la implinirea unui an de la declanșarea invaziei ruse in Ucraina, președintele chinez, Xi Jinping, va susține un „discurs de pace”, relateaza agenția EFE, citata de Agerpres.Precizarea a fost facuta de Tajani,…

- Guvernul rus a fost exclus de la Conferinta de Securitate de la Munchen din cauza razboiului pe care l-a declansat impotriva Ucrainei, au declarat luni organizatori ai reuniunii internationale la nivel inalt, relateaza dpa. Este pentru prima data in ultimele decenii cand Moscova nu va participa la evenimentul…