Masura, care interzice fetelor și femeilor transgender sa faca parte din echipele sportive feminine ale școlilor, va deveni lege dupa ce guvernatorul democrat al statului nu a reușit sa ia masuri in acest sens. Louisiana a devenit luni cel de-al 18-lea stat din SUA care interzice femeilor și fetelor transsexuale sa joace in echipele sportive