SUA încearcă să modereze răspunsul Israelului: Nu bombardați Beirutul! Statele Unite ale Americii fac eforturi diplomatice pentru a descuraja Israelul sa loveasca Beirutul, capitala Libanului, sau infrastructura civila majora, ca raspuns la un atacul de sambata cu rachete de pe Inalțimile Golan, potrivit Reuters, care citeaza cinci surse apropiate situației. Washingtonul se grabește sa evite un razboi in toata regula intre Israel și mișcarea […] The post SUA incearca sa modereze raspunsul Israelului: Nu bombardați Beirutul! appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

