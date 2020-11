Stiri pe aceeasi tema

- Directorul politic al Casei Albe, Brian Jack, a fost testat pozitiv pentru Covid-19 in weekend, potrivit CNN, care citeaza New York Times. Potrivit sursei citate, Brian Jack, care a petrecut seara de marți in urma rezultatelor alegerilor prezidențiale la Casa Alba, completeaza lista in creștere a inalților…

- Seful de cabinet al presedintelui american Donald Trump, Mark Meadows, a fost testat pozitiv la coronavirus, a relatat vineri seara postul CNN, citand doi responsabili de la Casa Alba. Potrivit CNN, Meadows, in varsta de 61 de ani, si-a anuntat anturajul dupa scrutinul prezidential de marti ca a contractat…

- Mark Meadows, șeful de cabinet al președintelui american Donald Trump, a fost testat pozitiv pentru Covid-19, potrivit CNN, care citeaza doi oficiali de la Casa Alba.Meadows a calatorit cu Donald Trump duminica și luni. De asemenea, el a participat marți la petrecerea de noapte a alegerilor de la Casa…

- Mark Meadows, șeful cabinetului de la Casa Alba, și-a susținut afirmația argumentand ca SUA se confrunta o creștere accentuata a cazurilor de coronavirus și ca tot ceea ce se poate face este sa se acționeze in zona de diminuare a efectelor COVID-19, a notat CNN. "Nu vom controla pandemia. Vom putea…

- Noi cazuri de coronavirus au fost depistate la Casa Alba, printre apropiații președintelui american Donald Trump, recent externat. Un consilier de la Casa Alba pe nume Stephen Miller si un inalt oficial militar sunt infectati cu coronavirus, relateaza BBC . Stephen Miller a stat izolat timp de cinci…

- ''Dupa ce am fost testata negativ de fiecare data, inclusiv in fiecare zi incepand de joi, luni dimineata am fost testata pozitiv pentru COVID-19 fara sa am simptome'', a scris McEnany pe Twitter. In timp ce presedintele Donald Trump este in continuare internat in urma infectarii cu noul coronavirus,…

- Statele Unite sunt țara cea mai afectata de pandemie de coronavirus, inregistrand peste 7 milioane de persoane infectate și 200.000 de decese din cauza Covid-19. La plecarea spre mitingul electoral din statul Ohio, de pe 22 septembrie, președintele american Donald Trump a vorbit, pe peluza din fața…

- Peste 1.500 de susținatori ai lui Donald Trump s-au adunat pe peluza de sud de la Casa Alba pentru a asculta discursul formal prin care liderul american a acceptat nominalizarea pentru rolul de candidat republican la presedintia SUA.Potrivit imaginilor aparute in presa americana, se observa ca cei mai…