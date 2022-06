Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Joe Biden a provocat stupoare, luni, la Tokyo, dupa ce a declarat ca ar fi dispus sa foloseasca forta pentru a apara Taiwanul, o declaratie survenita intr-o serie de comentarii critice la adresa Chinei.

- Forțele Armate din Belarus au inceput brusc sa verifice forțele de reacție, relateaza agenția guvernamentala "Belta" cu referire la Ministerul Apararii al țarii. Scopul acestui control cuprinzator este de a "evalua disponibilitatea și capacitatea personalului de a raspunde prompt la o posibila apariție…

- Prima reacție a Chinei, dupa ce ministrul rus de Externe a anunțat ca exista posibilitatea izbucnirii unui razboi nuclear. A fost descoperita o a treia groapa comuna, chiar langa Mariupol. Forțele lui Vladimir Putin au bombardat orașele Harkov și Zaporojie. Cele mai noi informații de pe campul de lupta.

- Uniunea Europeana a aprobat, miercuri, un nou ajutor militar pentru Ucraina, in valoare de 543 de milioane de dolari. In total, Uniunea Europeana a alocat un ajutor in valoare de 1,63 miliarde de dolari pentru a sprijini tara sa se apere impotriva fortelor ruse. Noul pachet va finanta furnizarea de…

- Guvernul american a aprobat vanzarea a opt avioane de lupta de tip F-16 Bulgariei, in vederea unei ”consolidari a securitatii” acestu stat membru NATO, in contextul razboiului rus in Ucraina, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Executivul american a anuntat luni ca a aprobat vanzarea a opt avioane de lupta F-16 catre Bulgaria pentru a intari securitatea acestui membru NATO, pe fondul razboiului initiat de Rusia in Ucraina, transmite AFP.Departamentul de Stat al SUA a declarat intr-un comunicat ca a notificat Congresul…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca a fost aprobat Grupul de lupta NATO, ce ar urma sa fie amplasat pe teritoriul Romaniei. Seful statului a mai sustinut ca ingrijorarile cu privire atat la statul nostru, cat si Republica Moldova „nu sunt justificate”, aratand ca Romania este in siguranta. Presedintele…

- NATO a aprobat grupul de lupta care va fi pozitionat in Romania, a declarat joi presedintele Klaus Iohannis, inainte de a participa la Summitul extraordinar al Aliantei Nord-Atlantice, care se desfasoara la Bruxelles. ‘Avem o veste foarte buna, (…) deja NATO a aprobat grupul de lupta care va fi pozitionat…