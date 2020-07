Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american, Donald Trump, a fost, sambata, in vizita la spitalul militar Walter Reed, purtand pentru prima oara de la inceputul pandemiei de coronavirus masca de protecție, noteaza BBC.”Nu am fost niciodata impotriva maștilor, dar cred ca este un loc și un timp pentru asta”, a precizat Donald…

- Presedintele american Donald Trump nu a fost informat cu privire la recompense oferite de Moscova unor insurgenti afgani pentru a ucide militari occidentali in Afganistan, dezminte Casa Alba, o informatie dezvaluita de cotidianul The New York Times (NYT), relateaza AFP.

- Liderul de la Casa Alba i-a felicitat pe aceștia pentru descoperirea vaccinului impotriva SIDA, care in realitate nu exista. Intr-un discurs la Casa Alba, președintele american, Donald Trump, a starnit uimire dupa ce a afirmat ca pandemia de coronavirus va disparea fara vaccin și ca oamenii de știința…

- Presedintele american, Donald Trump, a anuntat, la Casa Alba, ca reduce la 25.000 numarul soldatilor americani stationati in Germania, acuzand Berlinul ca este „restantier” la platile catre NATO, scrie dpa, preluata de Agerpres. „Vom reduce numarul soldatilor la 25.000”, a declarat Donald Trump. El…

- Presedintele american Donald Trump va parasi vineri Casa Alba, pentru prima data intr-o luna de zile, si va calatori la resedinta prezidentiala Camp David din statul Maryland, informeaza Reuters.