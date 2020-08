Stiri pe aceeasi tema

- Temperaturile inregistrate in Death Valley (Valea Mortii) din Statele Unite au urcat vertiginos, duminica, pana la 54,4 grade Celsius (130 de grade Fahrenheit), posibil cea mai ridicata valoare inregistrata pe Pamant dupa anul 1913, relateaza luni agentia DPA. Daca valoarea inregistrata…

- Temperaturile inregistrate in Death Valley (Valea Mortii) din Statele Unite au urcat vertiginos, duminica, pana la 54,4 grade Celsius (130 de grade Fahrenheit), posibil cea mai ridicata valoare inregistrata pe Pamant dupa anul 1913, scrie Agerpres.

- Seceta pedologica moderata, puternica si extrema se va mentine in majoritatea zonelor agricole pe parcursul urmatoarelor zile, pe fondul temperaturilor maxime ridicate ale aerului, ce vor ajunge si la 37 de grade Celsius, se arata in prognoza de specialitate a Administratiei Nationale de Meteorologie…

- 30 iulie este cea mai calda zi de pana acum din aceasta vara, au anunțat reprezentanții Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). Potrivit harților publicate de meteorologic la ora 17:00, in Alba Iulia și Sebeș se inregistrau 32 de grade Celsius (temperatura resimțita fiind de 38 de grade Celsius…

- Vremea va fi instabila miercuri inaproape toata țara, cu probabilitate mare de furtuni și ploitorențiale, in timp ce la București temperatura va ajunge panala valoarea de 32 de grade Celsius, transmite ANM.Informarea de instabilitate atmosferica accentuata a fost emisa de miercuri de catre specialiștii…

- Marți, 16 iunie 2020, instabilitatea atmosferica va fi in continuare accentuata, in cea mai mare parte a Romaniei.Vor fi perioade cu innorari, averse torentiale, descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului si, izolat, vijelii si grindina.In intervale scurte de timp sau prin acumulare,…

- Meteorologii anunta ca vineri vremea va continua sa fie instabila, cu ploi in aproape toate regiunile tarii. De altfel, Administratia Nationala de Meteorologie a emis, joi, o atentionare cod galben de instabilitate atmosferica accentuata, valabila in intreaga tara, inclusiv in Bucuresti, pana sambata…

- Vremea se raceste accentuat in Capitala pe parcursul zilei de joi iar temperatura maxima se va situa in jurul valorii de 17 grade. Potrivit prognozei de specialitate emise de Administratia Nationala de Meteorologie, cerul va avea innorari si temporar, mai ales in prima parte a zilei, va mai ploua. Vantul…