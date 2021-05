Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA Joe Biden a salutat marti ''progresele extraordinare'' realizate in Statele Unite in ultimele luni in combaterea pandemiei de COVID-19, relateaza AFP. ''Mai avem un drum lung de parcurs (...), dar am facut progrese extraordinare'', a declarat…

- Initia, intr-o miscare care a starnit imediat critici aspre mai ales din tabara democrata, Joe Biden a decis sa nu creasca numarul de refugiati admisi anual in Statele Unite, o masura promisa in campanie, si sa pastreze pentru anul 2021 plafonul de 15.000 de persoane stabilit de Donald Trump. La doar…

- Statele Unite vor depasi vineri, cu mai mult de o luna in avans, obiectivul stabilit de presedintele Joe Biden de 100 de milioane de injectii in primele 100 de zile ale mandatului sau, noteaza AFP. "In cea de-a 58-a zi a mandatului meu, vom atinge obiectivul de 100 de milioane de injectii",…

- Presedintele american Joe Biden si apropiatii sai incep saptamana aceasta un turneu prin Statele Unite pentru a promova pachetul de stimulente economice in valoare de 1900 de miliarde de dolari pentru atenuarea efectelor epidemiei de coronavirus, transmite Reuters, potrivit AGERPRES. Biden…

- Premierul japonez, Yoshihide Suga, intentioneaza sa viziteze Statele Unite in aprilie, fiind astfel primul lider strain care se intalneste personal cu presedintele american, Joe Biden, a anuntat vineri guvernul japonez, noteaza AFP. "Daca circumstantele permit, premierul Suga va vizita Statele Unite…

- Presedintele american Joe Biden i-a "expulzat" de la Casa Alba pe cei doi caini ai lui si i-a trimis la resedinta sa din Wilmington, un oras din statul Delaware, dupa "un incident care a implicat o muscatura" asupra unui agent de securitate, au anuntat luni mai multe companii mass-media din Statele…

- Peste o jumatate de milion de persoane au murit din cauza COVID-19 in Statele Unite de la inceputul pandemiei, potrivit datelor raportate luni de universitatea americana Johns Hopkins, ajungand la un bilanț de 500.071 de victime. La Washington a fost decretat doliu și s-a ținut un moment de reculegere.…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a discutat la telefon miercuri seara pentru prima oara cu presedintele Joe Biden de la sosirea politicianului democrat la Casa Alba luna trecuta, conform unui anunt al executivului israelian, informeaza AFP preluat de agerpres. "Cei doi lideri s-au referit la…