- Presedintele american Donald Trump a anuntat vineri ca va face tandem cu actualul vicepresedinte Mike Pence la alegerile prezidentiale din SUA din noiembrie anului viitor, transmit Reuters si Kyodo. ''El este tipul nostru, e prietenul meu'', a spus Trump intr-un interviu…

- Ambasadorul Statelor Unite pe langa Uniunea Europeana, Gordon Sondland, a declarat miercuri in Congres ca a dat curs "ordinelor" primite de la presedintele Donald Trump in ce priveste Ucraina, ceea ce vine in sustinerea acuzatiilor lansate la adresa liderului de la Casa Alba ca a facut presiuni asupra…

- ​Conversatia telefonica dintre președintele american Donald Trump și omologul sau ucrainean ce se afla în centrul anchetei din Congresul SUA a fost „inadecvata”, a declarat un consilier de politica externa al vicepreședintelui Mike Pence, potrivit unei transcrieri publicate sâmbata,…

- Hunter Biden, fiul fostului vicepreședinte american Joe Biden, si-a aparat duminica pentru prima data activitatea in Ucraina și China, dupa criticile președintelui Donald Trump, care la randul sau a implicat Casa Alba intr-o ancheta care ar putea duce la destituirea sa, potrivit Reuters.Citește…

- Presedintele Comisiei pentru informatii din Camera Reprezentantilor, democratul Adam Schiff, a declarat joi ca presedintele Donald Trump si-a incalcat juramantul atunci cand a indemnat China sa il investigheze pe fostul vicepresedinte american Joe Biden, care ar putea candida impotriva lui Trump…

- Vicepreședintele american Mike Pence a reiterat joi apelul facut de Donald Trump privind investigarea lui Joe Biden și a fiului acestuia de catre autoritațile din Ucraina și din China, afirmând ca oamenii din SUA merita sa știe adevarul, relateaza Mediafax citând Reuters. "Oamenii…

- Fostul vicepresedinte Joe Biden, favorit in cursa la investitura democrata in vederea alegerilor prezidentiale americane din noiembrie 2020, i-a transmis lui Donald Trump ca nu va reusi sa-l ”distruga”, dupa ce presedintele american l-a catalogat drept un ”escroc”, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Camera…

- Fostul vicepresedinte democrat american Joe Biden promite ca nu se va lasa "distrus" de presedintele Donald Trump, cu care rivalizeaza în perspectiva alegerilor prezidentiale de anul viitor, relateaza Reuters, citata de Agerpres.