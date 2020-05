In prima conferinta de presa in calitate de purtatoare de cuvant a presedintelui Donald Trump, Kayleigh McEnany a promis vineri reporterilor ca va spune mereu adevarul, informeaza AFP si dpa. "Nu o sa va mint niciodata. Aveti cuvantul meu pentru asta", i-a asigurat McEnany pe reporterii adunati in sala de presa de la Casa Alba. Sala de presa de la Casa Alba are 49 de locuri, dar doar 14 pot fi ocupate in prezent, ca urmare masurilor de distantare sociala impuse. Kayleigh McEnany, in varsta de 31 de ani, care ocupa postul de secretar de presa de la mijlocul lunii aprilie, pare hotarata sa isi impuna…