Reduceți viteza, RADARELE sunt amplasate astăzi, pe drumurile din Dâmbovița

Reduceți viteza, RADARELE sunt amplasate astăzi, pe drumurile din Dâmbovița, circulaţi cu mai multă atenţie, respectând limita de viteză The post Reduceți viteza, RADARELE sunt amplasate astăzi, pe drumurile din Dâmbovița first appeared on Partener… [citeste mai departe]