Ministerul de Externe al Chinei a facut apel, luni, la detensionarea situatiei din Ucraina, dupa ce mai multe explozii au avut loc, luni, in orase ucrainene, inclusiv in Kiev, in ceea ce par a fi atacuri de razbunare ale Rusiei, dupa o deflagratie ce a avariat un pod care face legatura dintre Crimeea…

Rusia s-a opus vineri prin veto la o rezoluție a Consiliului de Securitate al ONU care condamna referendumurile ilegale susținute de Moscova pentru anexarea teritoriilor ocupate ale Ucrainei, transmite AP.

La punctul de control Verhni Lars, de la granița dintre Rusia și Georgia, au fost observate transportare blindate ale trupelor ruse. Serviciul Federal de Securitate, FSB, a anuntat ca acestea au fost desfasurate "pentru orice eventualitate", scrie Meduza, potrivit Rador.

Secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei, Nikolai Patrusev, va avea consultari si intalniri de securitate in timpul unei vizite de doua zile in China, incepand de duminica, a anuntat Ministerul de Externe al Chinei, citat de Reuters, informeaza News.ro.

Inaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, Josep Borrell, considera ca China nu furnizeaza arme Rusiei, dar se afla de partea acesteia, relateaza Rador.

Marina americana dezvolta sisteme de energie dirijata ca o potențiala aparare impotriva rachetelor hipersonice, a declarat amiralul principal al Marinei americane, calificand progresele facute de Rusia și China in tehnologia armelor hipersonice drept „o preocupare semnificativa".

Presedinta Camerei Reprezentantilor din SUA, Nancy Pelosi, "are dreptul de a vizita Taiwanul", a indicat luni Casa Alba, avertizand ca Beijingul, iritat, "pare sa se pozitioneze" pentru manevre militare in jurul insulei pe care o revendica, noteaza AFP.

Doua studii publcate de prestigioasa revista Science conchid ca pandemia covid-19 a inceput in piata din Wuhan, in China, indicand astfel o foarte probabila orgine animala a virusului SARS-CoV-2, relateaza AFP.