- Retragerea presedintelui american, Joe Biden, din cursa pentru Casa Alba arunca tara intr-un an electoral ametitor, care nu s-a mai vazut in istoria SUA din 1968, care a fost un "annus horribilis" plin de surprize, marcat de proteste violente, doua asasinate si o retragere prezidentiala similara.

- 2024 va ramane in istorie ca anul dramelor politice, ultimul episod din aceasta „saga” fiind retragerea lui Joe Biden din cursa pentru președinția SUA, aspect care a inceput deja sa produca efecte in piața, arata analiștii XTB, companie de tranzacționare pe bursele internaționale. Evenimentul a facut…

- Retragerea lui Joe Biden din cursa prezidențiala pentru un al doilea mandat a cutremurat nu doar scena politica americana ci și comunitatea internaționala – duminica seara, la puțin timp dupa anunț, o mulțime de mesaje de mulțumire și de sprijin pentru președintele american au fost transmise de liderii…

- Ea a salutat, intr-o postare pe rețeaua X, "actul dezinteresat si patriotic" al presedintelui democrat de 81 de ani, care si-a anuntat sprijinul pentru ea drept candidata."Voi face tot ce imi sta in putere pentru a unifica Partidul Democrat - si a uni natiunea noastra - pentru a-l invinge pe Donald…

- Presedintele SUA si candidat pentru un nou mandat la Casa Alba, Joe Biden, si-a incheiat brusc campania pentru realegere duminica, dupa o criza politica ce a explodat dupa prestatia sa dezastruoasa in prima dezbatere electorala impotriva rivalului sau din noiembrie, Donald Trump, scrie EFE.

- Consiliul editorial al The New York Times (NYT), cel mai influent ziar dintre mass-media progresista din Statele Unite, a cerut fatis, marți, Partidului Democrat sa promoveze un nou candidat la prezidențiale si, in acest scop, "sa-i transmita (lui Joe Biden) ca partidul nu-l mai sustine", informeaza…

- Liderii democrați au exclus posibilitatea inlocuirii președintelui Joe Biden in cursa pentru Casa Alba, dupa prestația slaba din dezbaterea de joi noapte, și au facut apel la membrii partidului sa se concentreze in schimb asupra consecințelor unei a doua președinții a lui Donald Trump, scrie Reuters,…

- Sustinatorii presedintelui American, Joe Biden, au sperat ca dezbaterea de joi seara va sterge temerile ca acesta, in varsta de 81 de ani, este prea batran pentru un nou mandat, insa vocea sa ragusita si prestatia sa pe alocuri ezitanta in fata rivalului