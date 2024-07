Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a fost arestat in Florida pentru amenintari la adresa lui Joe Biden, la cateva zile dupa ce o tentativa de asasinat impotriva rivalului sau republican Donald Trump a starnit critici vehemente la adresa serviciilor de securitate, au anuntat miercuri autoritatile.

- Departamentul de Securitate Interna a SUA a anunțat o ancheta cu privire la modul in care Secret Service a gestionat securitatea pentru fostul președinte Donald Trump in ziua in care un atacator armat a incercat sa-l asasineze la un miting in Pennsylvania, relateaza AP News.

- In cele 48 de ore inainte de a deschide focul asupra fostului presedinte Donald Trump, Thomas Matthew Crooks, in varsta de 20 de ani, a facut o serie de opriri in orasul sau natal din suburbia Pittsburgh si in imprejurimi, relateaza CNN.

- Secretarul pentru Securitate Interna al SUA, Alejandro Mayorkas, a recunoscut luni ca tentativa de asasinat impotriva fostului presedinte si candidat republican la Casa Alba, Donald Trump, s-a produs din cauza unei "brese" de securitate, informeaza EFE, potrivit Agerpres.

- Presedintele american Joe Biden a afirmat luni ca decizia luata de Curtea Suprema privind imunitatea penala a lui Donald Trump, pentru actiunile sale in calitate de presedinte, creeaza un "precedent periculos",...

- Presedintele Joe Biden a condamnat luni decizia Curtii Supreme care a hotarat ca presedintii au o imunitate absoluta de urmarire penala pentru acte oficiale de baza si a lansat un avertisment sever cu privire la un posibil al doilea mandat al fostului presedinte Donald Trump, relateaza CNN.

- Președintele american Joe Biden a impus marți, 4 iunie, o interdicție extinsa de acordare a azilului pentru migranții prinși trecand ilegal frontiera dintre SUA și Mexic. Aceștia ar putea fi expulzați rapid sau intorși in Mexic, conform masurii, care a intrat in vigoare imediat dupa miezul nopții (7.01…