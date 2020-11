SUA: În fața focarului Covid-19, spitalele americane sunt din nou sub presiune Dupa o creștere foarte rapida a numarului de cazuri de coronavirus timp de câteva saptamâni în Statele Unite, spitalele din mai multe regiuni sunt acum din nou sub presiune, forțând autoritațile locale sa ia noi masuri pentru a încerca sa stopeze raspândirea epidemiei, potrivit AFP.



Americanii se tem astazi de un scenariu european, în timp ce contaminarea medie depașește 100.000 de cazuri noi în fiecare zi. Aproximativ 62.000 de persoane bolnave de Covid-19 sunt în prezent spitalizate pe pamânt american, potrivit Covid Tracking… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fregata se afla din data de 27 octombrie, la o misiune de monitorizare a traficului naval din estul Mediteranei, in cadrul gruparii navale permanente NATO SNMG-2 (Standing NATO Maritime Group). Rezultatele testelor primite marți au confirmat ca un procent semnificativ de militari sunt infectați cu…

- Liderul majoritatii republicane din Senatul american, Mitch McConnell, a declarat luni ca Donald Trump are 100% dreptul sa conteste rezultatele alegerilor prezidentiale, insa nu a preluat acuzatiile de "frauda" formulate de presedintele aflat la sfarsit de mandat, informeaza marti AFP, potrivit AGERPRES."Presedintele…

- La Cluj au fost raportate azi 293 de persoane confirmate pozitiv cu COVID-19, dar și patru decese. 150 de elevi din 82 unitați de învațamânt au fost infectați cu COVID-19, din Cluj, pâna în momentul de fața. În…

- Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la OMS, a anunțat duminica seara la Romania TV ca daca numarul de cazuri de coronavirus va crește la fel de mult ca pana acum, in urmatoarele doua saptamani vom depași 10.000 de cazuri zilnic.„Nu am avut nicio saptamana care sa spunem ca s-a stabilizat cresterea.…

- Ziarul Unirea Val de DECESE in randul cadrelor medicale din Arad: Trei asistente au DECEDAT din cauza COVID-19 in ultimele 24 de ore Intr-o postare in mediul online, un jurnalist din Arad a scris despre situația dramatica a spitalelor din Slatina și Balș: trei asistente medicale au murit in ultimele…

- "Superficialitatea in exercitarea atribuțiilor de serviciu a directorului DGASPC Cluj, Tamaș Claudiu Daniel, a condus la decese in Centrele de Ingrijire și Asistența a persoanelor varstnice din județul Cluj", acuza forul judetean.

- Direcția de Sanatate Publica Gorj a anuntat patru decese provocate de Covid-19 in ultimele 24 de ore. Situația epidemiologica in judet este urmatoarea: 397 de persoane in carantina la domiciliu/locația declarata si 2.189 de persoane confirmate cu Covid-19, din care 1.910 sunt vindecate, externate și…

- Johnson&Johnson (J&J) a demarat astazi faza finala a testelor clinice pe potențialul vaccin anticovid dezvoltat de firma, cu 60.000 de participanți, potrivit Reuters. Dr. Paul Stoffels, directorul științific al J&J, a spus intr-o conferința comuna cu reprezentanți ai Institutului Național de Sanatate…