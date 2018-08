Stiri pe aceeasi tema

- Regimul sirian se pregatește de un atac total asupra regiunii Idlib, ultimul bastion al rebelilor din țara, unde oficiali militari americani și ai serviciilor secrete urmaresc orice indicii prin care regimul transfera arme chimice in zona, pentru posibile atacuri impotriva civililor, informeaza CNN,…

- Grupari de insurgenti sirieni au inceput crearea unei "armate nationale" cu ajutorul Turciei, ceea ce ar putea constitui un obstacol in calea planurilor presedintelui sirian Bashar al-Assad de a recastiga controlul asupra nord-vestului tarii, ultimul bastion al rebelilor in Siria, in cazul in care…

- Fortele regimului sirian au bombardat joi pozitii ale rebelilor si jihadistilor in provincia Idlib (nord-vest), in timp ce a comasat intariri in imprejurimile sale in vederea unui asalt asupra bastionului insurgent, potrivit Observatorului sirian pentru drepturile omului (OSDO), citat de AFP.…

- Ministrul Mediului, Grațiela Gavrilescu, a declarat ca Guvernul pregatește o noua metoda de penalizare a proprietarilor de mașini care polueaza, proiectul de lege urmand sa fie finalizat pana la sfarșitul anului.

- Divizia de petrochimie a Rompetrol Rafinare, membra a grupului KazMunayGas (KMG) International, implineste anul acesta 30 de ani de existenta, fiind singura divizie de acest fel din Romania. Cu o istorie de trei decenii, petrochimia de la Midia, asa cum este cunoscuta de catre specialisti, a atins standarde…

- Traficul a fost blocat miercuri seara in Piata Victoriei, unde sute de oameni protesteaza fata de modificarea codurilor penale si au avut loc incidente intre jandarmi si manifestanti, dupa ce o parte a acestora au rupt cordonul fortelor de ordine si s-au asezat pe asfalt. Aproximativ 1.000 de oameni…

- Regimul presedintelui sirian Bashar al-Assad 'nu mai este ferit de represalii', a avertizat joi premierul israelian, Benjamin Netanyahu, aflat in vizita la Londra, relateaza AFP. 'Cred ca Assad va trebui sa tina cont de aceasta (...) Acum ca razboiul s-a incheiat, ca Daesh…

- Alianta Nord-Atlantica intentioneaza sa consolideze capacitatile de reactie rapida, pentru contracararea Rusiei, pregatind o noua structura de interventie de 30.000 de militari, afirma surse din cadrul Aliantei Nord-Atlantice citate de publicatia germana Welt am Sonntag.Diplomati NATO au declarat…