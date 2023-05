Stiri pe aceeasi tema

- Comunitatea sarba din Romania urmarește cu ingrijorare atacurile armate din Serbia, acolo unde un tanar de 21 de ani a omorat opt oameni și a ranit 14, iar un copil de 13 ani a ucis opt elevi și un paznic.

- Nava spațiala a SpaceX a fost lansata in primul dintre multele zboruri de testare la care va fi supus inainte de a fi gata sa transporte astronauții pe Luna. Nava spațiala a SpaceX – cea mai mare și mai puternica racheta construita vreodata – a explodat de pe rampa de lansare din Texas. In ciuda faptului…

- India a depasit China din punct de vedere al populatiei, dupa a ajuns la 1,4286 miliarde de locuitori, fata de China care are 1,4257 miliarde de persoane, arata datele ONU comunicate miercuri. Astfel, populația Indiei a depașit 1,4286 miliarde, puțin mai mult decat cea de 1,4257 miliarde de locuitori…

- Presedinta interimara a Senatului Alina Gorghiu a anuntat ca PNL va depune doua proiecte de lege in Parlament in aceasta saptamana.Primul vizeaza reducerea TVA la 5% pentru anumite categorii de produse pentru copii si anume alimente pentru sugari, cum ar fi laptele praf, articole de imbracaminte,…

- Parinții care au copii cu varsta de pana la opt ani vor putea munci patru zile pe luna de acasa, prevede un proiect pe care PNL il depune in Parlament. De asemenea, liberalii susțin reducerea TVA la 5% pentru produsele pentru sugari și pentru scaunele auto pentru copii.„O masura extraordinar de buna…

- 19 copii au murit anul acesta in Bengalul de Vest din cauza unor infecții respiratorii acute, iar alte mii de copii sunt internați in spitale, in timp ce India se confrunta cu o epidemie de adenovirus, informeaza Mediafax.Peste 12.000 de cazuri de adenovirus au fost inregistrate in acest stat din…

- Cursurile pentru copii au devenit din ce in ce mai cunoscute in ultimii ani, datorita faptului ca tot mai multi parinti realizeaza ca invataturile din scoala traditionala nu sunt suficiente si nu ii pregatesc, real, pe juniori pentru viata de adult. Notiunile invatate la scoala, alaturi de abilitatile…

- Parintii unei adolescente britanice obeze decedate la varsta de 16 ani in locuinta familiei, in conditii inimaginabile, au fost condamnati miercuri de instanța la pedepse de șase ani, respectiv șapte ani și jumatate de inchisoare pentru omor involuntar prin neglijenta grava, scrie AFP. Fii…