- Potrivit unui inalt oficial al administrației de la Washington, „FSB a luat parte in mod repetat la arestarile, investigațiile și detenția cetațenilor americani deținuți pe nedrept in Rusia”.

- SUA au impus noi sanctiuni impotriva Gardienilor Revolutiei din Iran si a serviciului de securitate interna al Rusiei (FSB) pe care le-au acuzat de "luare de ostatici" americani, printre care și jurnalistul de la Wall Street Journal Evan Gershkovich, care a fost arestat luna trecuta in Rusia.

- Ucraina va avea nevoie de și mai multa muniție, iar UE ar trebui sa inceapa deja sa lucreze la a 11-a runda de sancțiuni contra Rusiei, au afirmat statele UE cele mai belicoase. „Pentru a putea incepe ofensiva Ucraina are nevoie de peste 1 milion de obuze pe an. Acesta ar fi un prim pas bun, dar…

- Autoritațile de la Chișinau fac apel catre oficialii din Uniunea Europeana sa adopte sancțiuni impotriva „oligarhilor corupți”, care lucreaza „cot la cot cu Rusia” pentru a destabiliza situația din Republica Moldova. Acest lucru a fost menționat de catre ministrul Afacerilor Externe și Integrarii…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a cerut vineri actiuni de contracarare a tentativelor Rusiei de a destabiliza Republica Moldova, dupa ce Moscova a avertizat asupra efectelor activitatilor ucrainene in apropierea Transnistriei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Guvernul australian a anuntat ca va trimite mai multe drone Ucrainei pentru a o ajuta in lupta impotriva Rusiei la un an de la declansarea invaziei si a impus noi sanctiuni financiare contra a 90 de persoane si 40 de entitati rusesti, informeaza Reuters.

- El a anuntat ca NATO planuieste sa organizeze o intalnire cu experti in achizitii de armament pentru a se asigura ca Ucraina are armele de care are nevoie, noteaza UMPMV.EU. O victorie a Rusiei in Ucraina ar fi “periculoasa pentru intreaga lume”, iar Occidentul nu poate lasa sa se intample acest lucru,…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a facut apel, miercuri, la intensificarea sprijinului european pentru Ucraina, la aproape un an de la invazia rusa, si a anuntat un nou pachet de sanctiuni impotriva Rusiei, dar si, in premiera, masuri impotriva companiilor