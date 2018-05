Stiri pe aceeasi tema

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a acuzat joi Iranul ca a încalcat o "linie rosie" tragând obuze catre Israel din Siria, atacuri urmate de zeci de raiduri israeliene în aceasta tara, relateaza News.ro."Reactia noastra a fost în consecinta. Tsahal…

- Aceste sanctiuni, impuse in coordonare cu autoritatile din EAU, sunt primele incepand de marti, zi in care presedintele american, Donald Trump, a anuntat retragerea tarii sale din acordul nuclear cu Iranul.Sanctiunile vizeaza trei entitati si sase iranieni acuzati de apartenenta la "o vasta…

- Departamentul american al Trezoreriei a prezentat joi noi sanctiuni in legatura cu Iranul, vizand sase persoane pe care le acuza de legaturi cu Al-Qods, din cadrul Gardienilor Revolutiei, dar si trei entitati iraniene, relateaza Reuters.

- Trezoreria SUA a introdus noi sancțiuni impotriva unor oameni de afaceri din Rusia. Motivele invocate sunt situația in Ucraina, Siria, dar și atacurile cibernetice in lume din partea Rusiei, se scrie in comunicatul instituției americane, transmite Business Insider.

- "In trecut trebuia sa dam o multime de explicatii diferitelor organizatii in legatura cu actiunile noastre, insa lucrurile s-au schimbat", a declarat generalul de brigada, Amir Ali Hajizadeh, seful diviziei aerospatiale a Gardienilor Revolutiei, citat de Fars. "Productia noastra (de rachete)…

- Departamentul Trezoreriei Statelor Unite a impus sanctiuni impotriva a doi indivizi si sapte organizatii din Africa si Asia suspectate de legaturi cu reteaua terorista Stat Islamic, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters, scrie mediafax.ro.

- Casa Alba intentioneaza sa adopte sanctiuni suplimentare impotriva Rusiei, au anuntat miercuri inalti responsabili ai Administratiei Trump, respingand acuzatiile de "indulgenta" la adresa Moscovei, informeaza joi AFP. Congresul american s-a pronuntat deja pentru sanctiuni impotriva Rusiei,…