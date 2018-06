Stiri pe aceeasi tema

- Unul din sirienii adusi la Haga, un baiat in varsta de 11 ani, care semana cu copilul dintr-o inregistrare video difuzata de televiziunile occidentale dupa un presupus atac chimic, a povestit ca a fost dus la un spital. "Au inceput sa toarne apa pe mine la spital. Nu stiu de ce", a spus el.Peter…

- Agentiile de presa ruse au relatat miercuri ca administratia presedintelui american Donald Trump ar fi informat ambasada Rusiei la Washington ca Statele Unite nu intentioneaza pentru moment sa impuna noi sanctiuni Moscovei, relateaza Reuters. 'Pot sa confirm ca Statele Unite au informat…

- Administratia Donald Trump a anuntat, joi, noi sanctiuni impotriva Rusiei, din cauza unor atacuri cibernetice asupra infrastructurii energetice, nucleare si aeriene din Statele Unite. Potrivit Mediafax, Departamentul american al Trezoreriei a anuntat joi introducerea a cinci entitati si a 19 ...

- Statele Unite impun sanctiuni pe numele a 19 rusi in legatura cu amestecul Rusiei in alegerile americane din 2016, inclusiv celor 13 rusi inculpati in ancheta procurorului special Robert Mueller.

- Conflictul dintre SUA și Rusia a izbucnit din nou. Administratia Donald Trump a anuntat, joi, noi sanctiuni impotriva Rusiei. Motivul deciziei ar fi reprezentat de unele atacuri cibernetice asupra infrastructurii energetice, nucleare si aeriene din Statele Unite.

- Statele Unite au anuntat joi o serie de sanctiuni impotriva Rusiei pentru ingerinta in alegerile prezidentiale americane din 2016 si mai multe atacuri cibernetice, scrie AFP. Printre entitatile sanctionate - temutele servicii secrete FSB si GRU.

- Statele Unite au adoptat noi sanctiuni impotriva Rusiei. Departamentul american al Trezoreriei a anuntat joi introducerea a cinci entitati si a 19 indivizi pe lista sanctiunilor.Steven Mnuchin, secretarul american al Trezoreriei, a denuntat o serie de atacuri cibernetice "periculoase" lansate…

- Statele Unite impun santiuni unui numar de 19 rusi in legatura cu amestecul Rusiei in alegerile americane din 2016, inclusiv celor 13 rusi inculpati in ancheta procurorului special Robert Mueller, transmite The Associated Press conform News.ro .