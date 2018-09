SUA impun noi tarife la importuri din China, de 200 miliarde de dolari

Stiri pe aceeasi tema

- Ford nu va muta productia crossover-ului Focus Active din China in SUA, chiar daca presedintele Donald Trump sustine ca tarifele vamale la importurile chineze determina Ford sa-si fabrice noul model in America, transmite AP. Citând noile tarife vamale introduse de administraţia Trump, Ford…

- Statele Unite si China au escaladat joi conflictul comercial, implementand fiecare tarife de 25%, pentru bunuri de 16 miliarde de dolari, chiar daca oficiali de rang mediu au reluat negocierile la Washington, transmite Reuters.Cele doua state si-au impus reciproc tarife pentru produse in valoare…

- Statele Unite au lovit joi cu noi taxe vamale produse chinezesti in valoare de 16 miliarde de dolari, declansand represalii imediate din partea Beijingului, chiar daca negocierile s-au reluat pentru a opri razboiul comercial dintre cele doua puteri. Noua transa de taxe vamale impusa de Washington ridica…

- Germania ar urma sa aiba un excedent comercial - exporturi mai mari decat importurile - la finele acestui an de 299 de miliarde de dolari (264 de miliarde de euro), cel mai mare din lume, arata un raport al Centrului pentru Studii Economice Ifo din Germania. Germania ar urma sa aiba un…

- Administratia Trump intentioneaza sa ridice la 25% taxele vamale asupra unor importuri din China in valoare de 200 de miliarde de dolari, au anuntat miercuri responsabili de pe langa reprezentantul american pentru comert (USTR), relateaza AFP, preluata de Agerpres. "Preşedintele (Donald Trump)…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, are in vedere introducerea unei taxe de 25% asupra unor importuri din China in valoare de 200 de miliarde de dolari, scrie marti cotidianul Washington Post, preluat de AFP. Pana acum, in conflictul comercial chino-american, liderul de la Casa Alba mentionase…

- Donald Trump a declarat ca este pregatit sa impuna noi tarife vamale pentru importuri din China in valoare de 500 de miliarde dolari, amenintand sa escaladeze actualul conflict comercial cu statul asiatic si trimitand unde de soc pe pietele financiare ...

- Statele Unite au redactat o lista suplimentara de produse importate din China cu o valoare de 200 de miliarde dolari anual pe care ameninta sa le taxeze cu incepere din luna septembrie, a anuntat marti reprezentantul american pentru Comert, Robert Lighthizer, noteaza AFP, preluata de Agerpres. …