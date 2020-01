Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Donald Trump va limita, incepand de vineri, 24 ianuarie, vizele acordate femeilor insarcinate, suspectate ca vor sa nasca pe teritoriul Statelor Unite pentru ca viitorii lor copii sa beneficieze, automat si permanent, de nationalitate americana. Practica este bine cunoscuta in SUA sub…

- Administratia presedintelui Donald Trump intentioneaza sa anunte noi restrictii de acordare a vizelor pentru combaterea fenomenului denumit 'turism maternal', atunci cand femei straine calatoresc in SUA pentru a naste acolo, astfel incat bebelusii lor sa poata obtine automat pasaport american,…

- Administrația Donald Trump va limita vizele acordate femeilor însarcinate suspectate ca vor sa mearga în Statele Unite astfel încât viitorii lor copii sa beneficieze automat de naționalitate americana la naștere, relateaza AFP.”De pe 24 ianuarie 2020, Departamentul…

- Oficiul pentru integritate, o institutie non-partizana sub autoritatea Congresului din Statele Unite, a hotarat ca Administratia Trump a incalcat legea atunci cand a conditionat ajutorul acordat Ucrainei de favoruri politice intre presedintii Trump si Zelenski, relateaza CNN .

- Acest ordin, despre care a scris initial The New York Times care citeaza un oficial de la Casa Alba, ii va permite lui Trump sa faca pasi in combaterea atitudinii anti-Israel si a miscarilor care au loc in campusuri in acest sens prin obligarea institutiilor de invatamant sa le trateze ca discriminatorii…

- Doua maicute se afla sub investigatia Bisericii Catolice, dupa ce au ramas insarcinate in urma unor calatorii misionare. Femeile, originare din Africa, servesc Biserica Catolica in Sicilia, Italia si ar fi ramas gravide in urma unor misiuni organizate in tarile lor natale, relateaza The Independent.

- Doua maicuțe se afla sub investigație dupa ce au ramas insarcinate in urma unei calatorii misionare. Femeile, originare din Africa, servesc Biserica Catolica in Italia. Cele doua au ramas gravide in urma unor misiuni organizate in țarile lor natale, potrivit The Independent. Una dintre calugarițe, o…

- Doua maicute se afla sub investigatia Bisericii Catolice, dupa ce au ramas insarcinate in urma unor calatorii misionare. Femeile, originare din Africa, servesc Biserica Catolica in Sicilia, Italia si ar fi ramas gravide in urma unor misiuni organizate in tarile lor natale, relateaza The Independent.