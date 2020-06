Stiri pe aceeasi tema

- Elvetia a exportat 126,6 tone de aur, in valoare de aproximativ sapte miliarde de dolari, catre SUA in luna mai, acestea fiind cele mai mari livrari efectuate vreodata pe parcursul unei singure luni, in conditiile in care preturile mai mari inregistrate pe piata din New York au continuat sa atraga…

- China și-a pus lumea in cap prin proiectul de lege privind securitatea naționala in Hong Kong. Fosta provincie britanica este ravnita inapoi de stapanitorii ei, cel puțin asta reiese din ultimul mesaj pe care l-a transmis Londra. Intr-o scrisoare deschisa, publicata in doua ziare de mare tiraj, premierul…

- "Livrarile spre New York sunt fara precedent", spune Allan Finn, director la firma de logistica si servicii de securitate Malca-Amit. Echipele de la New York ale firmei au lucrat 24 din 24 pentru a face fata cererii, in contextul carantinei, intreruperii zborurilor si distantei sociale. Incepand de…

- Saptamana trecuta s-a conturat un trend descendent al leului fața de euro, cei prezenți in piața locala dorind sa se protejeze inainte de data de 5 iunie cand agenția Standard & Poor’s va anunța ratingul Romaniei. BNR și-a facut simțita prezența in momentele in care se forța o creștere a cursului, cotațiile…

- Indicele S&P 500 a urcat cu 1,5 la suta la deschiderea ședinței, sectorul energetic fiind cel mai performant. Nasdaq Composite a crescut cu o marja similara, lasand indicele tehnic la doar 1,5% de intrarea in teritoriul pozitiv pentru 2020. Redeschiderea prudenta a economiilor a ajutat…

- Documentul, obținut de The Saturday Telegraph, conform The Sun, are 15 pagini și ar conține informații obținute de la serviciile secrete din SUA, Canada, Marea Britanie, Australia și Noua Zeelanda. Acesta arata ca Republica Chineza, prin pastrarea secretului din jurul virusului, a generat un ”atac la…

- Coronavirusul a cauzat moartea a 3.523 de persoane in mediul sanitar din Franta de la inceputul pandemiei. 499 de decese au fost inregistrate in utlimele 24 de ore, a anuntat Jerome Salomon, marti seara, in timpul conferintei de presa. In total, 52.128 de cazuri de infectare au fost confirmate…

- Un fost jurnalist roman, stabilit in Elveția, arata, intr-un text scris pentru Libertatea, care este situația de acolo, in plina criza coronavirus. La ora publicarii acestui material, bilanțul era tragic: aproape 5.000 de persoane infectate și 43 de decese. Oamenii nu par speriați și ies la plimbare,…