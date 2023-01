Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Consiliului Judetean Suceava, Gheorghe Flutur a anuntat sambata ca Consiliul Judetean Suceava este lider al unui proiect de cicloturism in asociere cu CJ Bistrita-Nasaud si CJ Mures, un traseu de pista de bicicleta organizat pe teritoriul a 3 judete, cu o valoare totala de 40,7 milioane…

Ucraina va urmari in 2023 adoptarea a doua rezoluții ale Adunarii Generale a ONU, privind punerea in aplicare a formulei de pace și tragerea la raspundere a Rusiei pentru razboiul impotriva Ucrainei, a declarat la sediul ONU din New York prim-adjunctul ministrului ucrainean de externe, Emine Dzeppar,…

Platforma cripto Nexo este investigata pentru spalare de bani, infractiuni fiscale, crima organizata, infractiuni informatice si activitate bancara fara licenta, conform bnr.bg, informeaza Rador.

Un politist nigerian a fost acuzat de crima pentru impuscarea unei avocate la Lagos, in ziua de Craciun, informeaza Rador.

Un judecator din statul american California urmeaza sa pronunte sentinta in cazul fostei antreprenoare americane Elisabeth Holmes, acuzata de inselaciune in relatia cu investitorii, anunța Rador.

Autoritatile din Grecia nu au descoperit nimic suspect intr-un avion al companiei Emirates, care efectua o cursa catre New York si care a fost fortat sa revina la Aeroportul International din Atena, dupa o alerta de securitate, a comunicat, joi, politia elena, anunța Rador.

Cel putin 38 de persoane au fost ranite sambata intr-un incendiu la New York, care ar fi putut izbucni de la o baterie litiu-ion, precum cele care se gasesc la trotinetele electrice, au declarat oficiali pentru mass-media americane, relateaza AFP.

Un american care a petrecut aproape patru decenii in inchisoare a fost eliberat, datorita dovezilor ADN. Maurice Hastings a fost condamnat pe nedrept in anii 1980 pentru uciderea unei femei in California si pentru doua tentative de crima, noteaza RADOR.