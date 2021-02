Stiri pe aceeasi tema

- Printul mostenitor saudit Mohammed bin Salman a fost cel care a aprobat operatiunea de capturare sau ucidere a jurnalistului disident Jamal Khashoggi care a fost omorat in 2018, potrivit unor documente clasificate facute publice vineri de serviciile de informatii americane, scrie Reuters.

- Prințul moșternitor al Arabiei Saudite Mohammed bin Salman a autorizat - și cel mai probabil a ordonat - uciderea jurnalistului disident Jamal Khashoggi, arata un raport al serviciilor secrete americane publicat vineri, relateaza Reuters. Mohammed bin Salman l-a vazut pe Khashoggi ca pe o amenințare…

- Președintele SUA, Joe Biden, a avut prima convorbire telefonica cu Regele Salman al Arabiei Saudite, afirmând ”importanța pe care SUA o acorda ”drepturilor omului și statului de drept”. Biden l-a sunat pe Regele Salman dupa ce a citit un raport privind uciderea jurnalistului…

