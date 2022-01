Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Olaf Scholz a cerut Europei si Statelor Unite sa se gandeasca cu atentie atunci cand iau in considerare sanctiuni impotriva Rusiei pentru orice agresiune impotriva Ucrainei, intr-o criza care ii pune in opozitie pe principalul furnizor de gaze al Berlinului cu cei mai mari aliati…

- Disidentul rus Aleksei Navalnii, aflat in inchisoare, a avertizat Occidentul sa nu ii faca nicio concesie presedintelui Vladimir Putin in conflictul legat de Ucraina, transmite joi dpa, citata de Agerpres. Occidentul cade mereu in capcanele presedintelui Rusiei, a scris cel mai cunoscut opozant al acestuia…

- La randul sau, agenția Reuters citeaza un oficial cu rang inalt din administrația americana care a declarat ca Statele Unite si aliatii lor sunt gata sa discute cu Rusia in cadrul negocierilor privind Ucraina despre posibilitatea ca fiecare parte sa-si limiteze exercitiile militare si desfasurarea de…

- Germania și Rusia au convenit pentru o intrevede „la inceputul lunii ianuarie” pentru a discuta tensiunile din regiune și a incerca sa rezolve criza din jurul Ucrainei unde Moscova a mutat intre 100.000 și 175.000 de soldați la granița, relateaza agenția AFP citata de Agerpres . La aceasta reuniune…

- Washingtonul ia in considerare masuri dure de control al exporturilor pentru a perturba economia Rusiei, in cazul in care presedintele Vladimir Putin ar decide invadarea Ucrainei, a declarat marti un oficial al administratiei Biden.

- Zelenski nu a dat vreun detaliu cu privire la cum și cand ar putea fi ținut referendumul, dar a spus ca este una dintre opțiunile de a reinvia un proces de pace blocat in estul Ucrainei și de a pune capat conflictului cu Rusia vecina.In ultimele saptamani, Ucraina s-a straduit sa consolideze sprijinul…

- Mult timp tinta a criticilor diplomatiei americane, controversatul gazoduct Nord Stream 2 dintre Rusia si Germania, in privinta caruia presedintele SUA Joe Biden a sfarsit prin a se resemna, revine puternic ca una dintre principalele "parghii" ale Washingtonului pentru a descuraja Moscova sa invadeze…