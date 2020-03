SUA iau măsuri excepționale: Injectează peste 500 de miliarde de dolari Rezerva Federala si Tezaurul SUA au anuntat marti noi masuri exceptionale pentru cresterea lichiditatii pietelor financiare, in valoare de peste 500 de miliarde de dolari, in contextul tensiunilor generate de rapida expansiune a coronavirusului, relateaza agentia EFE, potrivit Agerpres. "Aceste masuri au fost luate pentru a ne asigura ca aprovizionarea rezervelor continua sa fie ampla si pentru a sprijini functionarea adecvata a pietelor in ceea ce priveste finantarea in dolari, pe termen scurt," a explicat Fed. Luni, Fed a adoptat o masura similara ca urmare a problemelor de lichiditate… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

