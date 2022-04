Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul britanic a comandat o expertiza privind exploatarea gazelor de șist, afirmand ca toate opțiunile de aprovizionare cu energie ar trebui sa fie luate in considerare, avand in vedere creșterea prețurilor la petrol și gaze, exacerbata de invazia Rusiei in Ucraina. Fii la curent cu cele…

- Polonia vrea intarirea flancului estic al NATO și este dispusa sa gazduiasca arme nucleare americane, a anunțat vicepremierul Jaroslaw Kaczynski. Conform EFE, vicepremierul, care este și liderul formațiunii politice de guvernamant in Polonia, a pledat pentru cresterea cu 50% a numarului militarilor…

- „Ideea este ca, tinand cont de ceea ce este pe cale sa faca (presedintele rus Vladimir) Putin, nu vrem sa traim intr-o lume in care depindem de hidrocarburile rusesti", a spus el pentru Sunday Telegraph, subliniind ca centralele eoliene pe mare si in special centralele nucleare sunt "mijloace de a avea…

- Numarul de vehicule noi inmatriculate in Uniunea Europeana, Marea Britanie si Asociatia Europeana de Liber Schimb (EFTA) a scazut in februarie cu 5,4%, pana la 804.028 de unitati, marcand a opta luna consecutiva de scaderi. Inmatricularile de masini au variat puternic de la o tara la alta, cu scaderi…

- Amenințarile nucleare formulate de Vladimir Putin ar trebui luate in serios, a declarat expertul internațional in securitate Patricia Lewis. Aceasta a vorbit despre „ingrijorari grave” cu privire la starea de spirit a președintelui rus. Anunțul de weekend al lui Putin privind postura de alerta nucleara…

- Ministrul rus de Externe, Seghei Lavrov, a spus, marți, la Conferința ONU pentru dezarmare, din Elveția, ca este timpul ca armele nucleare americane din Europa „sa se intoarca acasa”. Lavrov era așteptat sa apara personal la Geneva, dar interdicțiile de calatorie l-au impiedicat sa faca acest lucru.…

- Purtatorul de cuvant al Ministerului chinez de Externe Wang Wenbin a reactionat la decizia presedintelui rus Vladimir Putin de a pune in alerta unitatile cu rachete nucleare . Potrivit Der Spiegel, Beijingul a cerut Moscovei sa se abtina.

- Administrația Biden ia in considerare mutarea mai multor forțe americane aflate deja in Europa in Est, din cauza puterii de foc masive a Rusiei atat de aproape de aliați, potrivit unui oficial american citat de CNN.