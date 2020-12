Stiri pe aceeasi tema

- Figura emblematica a modei, creațiile lui Pierre Cardin au influențat mii de alți designer vestimntari. Alaturandu-se in 1946 casei Christian Dior, Pierre Cardin a contribuit la nasterea New Look care a revolutionat moda de dupa razboi. ”Am ramas singurul om liber din moda. Din anii 1950 am ramas Pierre…

- Curtea Suprema a SUA a interzis miercuri guvernatorului statului New York sa impuna restricții asupra lacașurilor de cult din cauza epidemiei de coronavirus, într-o decizie privita ca o aparare a libertații de cult, potrivit AFP.Serviciile religioase nu ar trebui tratate diferit de adunarile…

- El a murit ca urmare a unui cancer, in locuinta din New York, a precizat aceeasi sursa. Nascut la Massachussetts, a fost dramaturgul american cel mai mult adaptat in istoria teatrului francez. Scrierile sale au fost jucate in cele mai importante teatre din tara de actori precum Gerard Depardieu, Pierre…

- Circa zece proteste impotriva presedintelui Donald Trump au fost convocate pentru miercuri la New York, unde politia este prezenta in centrul Manhattan-ului, transmite agentia EFE. Grupuri de stanga conduse de cei care au dirijat de asemenea mobilizarile antirasiste si impotriva violentei…

- Circa zece proteste impotriva presedintelui Donald Trump au fost convocate pentru miercuri la New York, unde politia este prezenta in centrul Manhattan-ului, transmite agentia EFE. Grupuri de stanga conduse de cei care au dirijat de asemenea mobilizarile antirasiste si impotriva violentei politiei in…

- Oferta publica inițiala a Ant Group, cea mai mare din lume, in valoare de 34,5 miliarde dolari, a fost suspendata la bursele din Shanghai și Hong Kong, ceea ce a dus a scaderea cu 7% a acțiunilor Alibaba, care deține circa 33% din titlurile Ant, anunța CNBC.Acțiunile Alibaba au inchis cu un…

- Presedintele american Donald Trump a votat anticipat in alegerile prezidentiale din Statele Unite, sambata, in West Palm Beach, Florida, in apropierea proprietatii sale Mar-a-Lago. Pana acum președintele Donald Trump a votat de la New York. „A fost un vot foarte sigur, mult mai in siguranta decat atunci…

- Legendarul chitarist rock Eddie Van Halen a murit la varsta de 65 de ani, a anunțat fiul sau pe Twitter. Fiul lui Eddie, Wolfgang Van Halen, la randul sau membru al trupei Van Halen, a transmis ca muzicianul a...