Hillary Clinton si-a anuntat marti sustinerea pentru candidatul democrat Joe Biden in alegerile prezidentiale din noiembrie, in fata presedintelui american Donald Trump, relateaza AFP.



"Vreau sa ma alatur tuturor celor care va sustin sa deveniti presedintele nostru", a declarat fostul secretar de stat american, care a pierdut cursa prezidentiala impotriva miliardarului republican in 2016.



"Ganditi-va doar la diferenta pe care aceasta ar face-o chiar acum daca am avea un presedinte care nu numai ca ar asculta stiinta, ar pune faptele inainte de fictiune, dar de asemenea…