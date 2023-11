Stiri pe aceeasi tema

- Casa Alba a apreciat miercuri ca gruparea islamista Hamas nu va putea fi implicata pe viitor in guvernarea Fasiei Gaza, dupa incheierea razboiului cu Israelul, transmite Reuters, preluat de agerpres.ro. Purtatorul de cuvant al Consiliului National pentru Securitate al SUA, John Kirby, a declarat de…

- Semnal de peste ocean! SUA considera ca Hamas nu va putea conduce Gaza dupa conflictCasa Alba a apreciat miercuri ca gruparea islamista Hamas nu va putea fi implicata pe viitor in guvernarea Fasiei Gaza, dupa incheierea razboiului cu Israelul, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Purtatorul…

- Israelul a anunțat ca 11 soldați au fost uciși marți in operațiunea terestra din Fașia Gaza. Astfel numarul militarilor morți incepand din 7 octombrie a ajuns la 326. Acest nou razboi din Orientul Mijlociu a inceput dupa 7 octombrie, cand seria de atentate teroriste comise de organizația islamista Hamas…

- Peste 8.000 de persoane au fost ucise in Fasia Gaza de la inceputul razboiului cu Israelul, relateaza AFP. „Bilantul mortilor al agresiunii israeliene depaseste 8.000, dintre care jumatate sunt copii”, a declarat AFP, in noaptea de sambata spre duminica, ministerul Sanatații, condus de Hamas. Un bilant…

- Armata israeliana anunta sambata ca a ”lovit 150 de tinte subterane” in nordul Fasiei Gaza, in noaptea de vineri spre sambata, intr-o intensificare a bombardamentelor, relateaza AFP. Pentru a treia noapte la rand, tancurile au intrat in enclava palestiniana, ajutate din aer de 100 de avioane. Ultimele…

- Doua femei, in varsta de 79 și 85 de ani, au fost eliberate, luni seara, de gruparea Hamas, dupa bine de doua saptamani de cand au fost rapite din kibuțul in care locuiau, alaturi de soții lor, care se afla inca in Gaza. Hamas are inca 220 de ostatici, a anunțat Israelul. Doua ostatice eliberate […]…

- Ronen Bar, seful agentiei israeliene de informatii interne Shin Bet, a afirmat ca razboiul declanșat pentru pedepsirea organizației Hamas nu are vreo limita in ceea ce privește momentul finalizarii operațiunilor sau nivelul de forța folosit, potrivit publicației Jerusalem Post. „Ne aflam intr-un razboi,…

- Punctul de trecere de la Rafah - de la granița intre sudul Fașiei Gaza și Egipt - a fost bombardat de forțele israeliene, a anunțat luni, 16 octombrie, un post de radio afiliat gruparii palestiniene islamiste Hamas, potrivit Sky News.Mii de palestinieni s-au adunat la acest punct de trecere in ultimele…